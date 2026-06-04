مع بداية موسم المانجو وظهورها بكثرة في الأسواق، يحرص الكثيرون على شرائها والاستمتاع بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، إلا أن بعض الثمار قد تكون مخزنة لفترات طويلة أو تم تسويتها صناعيا، ما يؤثر على جودتها وطعمها، وهو ما يستدعي الانتباه قبل الشراء.

وينصح خبراء التغذية بضرورة معرفة العلامات التي تكشف المانجو المخزنة أو المسواة بطرق غير طبيعية، لضمان الحصول على ثمار طازجة وآمنة للاستهلاك.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن هناك مؤشرات واضحة قد تدل على أن المانجو تم قطفها قبل نضجها ثم تعريضها لمواد كيميائية لتسريع التسوية.

علامات تدل على المانجو المُسواة صناعيًا بشكل غير جيد:

لون أصفر قوي وموحد بشكل مبالغ فيه.

مظهر خارجي ناضج لكن بملمس داخلي صلب.

طعم ضعيف أو غير طبيعي.

غياب الرائحة المميزة للمانجو.

اسوداد حول النواة بعد تقطيع الثمرة.

فساد سريع خلال يوم أو يومين.

وجود بقع سوداء داخل اللب.

قشرة ناعمة بشكل غير معتاد.

اختلاف واضح بين الشكل الخارجي والطعم.

نضج عدد كبير من الثمار بشكل متطابق في نفس الوقت.

وأضاف القيعي أن التخزين لفترات طويلة لا يعني بالضرورة فساد المانجو، لكنه قد يؤثر على جودتها وطعمها.

علامات المانجو المخزنة لفترة طويلة:

انخفاض مستوى الحلاوة مقارنة بالطازج.

رائحة ضعيفة أو شبه منعدمة.

ظهور بقع سوداء صغيرة أسفل القشرة.

ملمس طري أو أجزاء مهريّة داخل الثمرة.

قشرة ذابلة أو مجعدة.

لون جذاب من الخارج لكن باهت من الداخل.

زيادة الألياف مع طعم جاف.

سرعة التلف بعد الشراء.

برودة ملحوظة في الثمرة نتيجة التخزين.

اسوداد حول النواة في بعض الحالات.

وأكد القيعي، لـ مصراوي، أن المانجو الطازجة تتميز برائحة قوية ومذاق غني وملمس متوازن، ناصحًا بشرائها من مصادر موثوقة، مع ضرورة غسلها جيدًا قبل تناولها لضمان السلامة الغذائية.

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