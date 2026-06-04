أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، أداء امتحان مادة اللغة العربية والخط، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

وانطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، واستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث انتهى في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.