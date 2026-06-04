بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الان، أداء امتحان مادة اللغة العربية والخط، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026.

وشددت مديريات التربية والتعليم على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو العاملين، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال فترة الامتحانات، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضحت أن الإجراءات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالات الغش أو محاولة الإخلال بنظام اللجنة، إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية المقررة التي قد تتضمن الحبس والغرامة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.