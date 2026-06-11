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بالزغاريد والشيكولاتة.. طالبات الإعدادية فى كفر الشيخ يحتفلن بانتهاء الامتحانات -صور

كتب : إسلام عمار

02:21 م 11/06/2026
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  • عرض 16 صورة
    جانب من بهجة الطالبات
  • عرض 16 صورة
    أحد أولياء الامور يوقع على تشيرت طالبة
  • عرض 16 صورة
    إحدى السيدات توزع الشيكولاتة على الطالبات فرحة بانتهاء الامتحانات
  • عرض 16 صورة
    بهجة الطالبات
  • عرض 16 صورة
    توزيع الشيكولاتة
  • عرض 16 صورة
    بهجة الطالبات بانتهاء الامتحانات
  • عرض 16 صورة
    جانب من مشاركة أولياء الامور
  • عرض 16 صورة
    جليد افراح
  • عرض 16 صورة
    جانب من توزيع الشيكولاتة
  • عرض 16 صورة
    خلال بهجة الطالبات
  • عرض 16 صورة
    طالبان يوفعن لبعضهن على تشيرت المدرسة
  • عرض 16 صورة
    فرحة اولياء الامور مع الطالبات
  • عرض 16 صورة
    فرحة أولياء الامور
  • عرض 16 صورة
    مشاركة اولياء الامور في بهجة الطالبات
  • عرض 16 صورة
    خلال احتفال الطالبات

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شهدت مدرسة الدسوقي الإعدادية للبنات في كفر الشيخ، اليوم الخميس، مشاهد احتفالية مبهجة للطالبات وأولياء أمورهم عقب انتهاء آخر أيام الامتحانات.

وتنوعت مشاهد الاحتفالات بانتهاء ماراثون الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ بإطلاق الزغاريد وتبادل التهاني واستخدام بعض الطالبات جليد الأفراح بينما وزعت إحدى السيدات من أولياء الأمور الشيكولاتة والحلوى على الطالبات أمام اللجنة بعد خروج الطالبات.

ولم تقتصر مشاهد الفرحة على ذلك فقط، بل شارك أولياء الأمور أبناءهم هذه اللحظات المميزة، حيث حرص الكثير منهم على استقبال الطالبات أمام اللجان بالتهاني والدعوات.

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن هذه اللحظات تمثل تتويجًا لفترة طويلة من الاجتهاد والاستعداد، معربين عن أمنياتهم لأبنائهم وبناتهم بالتوفيق والحصول على أعلى الدرجات.

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كفر الشيخ الشهادة الإعدادية امتحانات

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