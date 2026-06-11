قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026

شهدت مدرسة الدسوقي الإعدادية للبنات في كفر الشيخ، اليوم الخميس، مشاهد احتفالية مبهجة للطالبات وأولياء أمورهم عقب انتهاء آخر أيام الامتحانات.

وتنوعت مشاهد الاحتفالات بانتهاء ماراثون الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ بإطلاق الزغاريد وتبادل التهاني واستخدام بعض الطالبات جليد الأفراح بينما وزعت إحدى السيدات من أولياء الأمور الشيكولاتة والحلوى على الطالبات أمام اللجنة بعد خروج الطالبات.

ولم تقتصر مشاهد الفرحة على ذلك فقط، بل شارك أولياء الأمور أبناءهم هذه اللحظات المميزة، حيث حرص الكثير منهم على استقبال الطالبات أمام اللجان بالتهاني والدعوات.

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن هذه اللحظات تمثل تتويجًا لفترة طويلة من الاجتهاد والاستعداد، معربين عن أمنياتهم لأبنائهم وبناتهم بالتوفيق والحصول على أعلى الدرجات.