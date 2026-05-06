أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً بتعيين أمل الهواري مديرًا لمجموعة مدارس 30 يونيو، في خطوة تستهدف مواصلة تطوير الأداء الإداري والتعليمي داخل هذه المنظومة.

وتتمتع أمل الهواري بخبرة واسعة في المجال التعليمي، حيث شغلت سابقًا منصب مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، كما تولت قيادة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

وتُعد مجموعة مدارس 30 يونيو من أبرز الكيانات التعليمية في مصر، وهي تحت الإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم.

وتضم مجموعة مدارس 30 يونيو أكثر من 120 مدرسة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتقدم خدمات تعليمية متنوعة تشمل التعليم اللغات والدولي، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار رؤية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المتميزة.