وزير التعليم يجري حركة تغييرات واسعة بديوان الوزارة ويستحدث إدارة للتربية الخاصة

كتب : أحمد الجندي

01:02 م 06/05/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بحركة تغييرات جديدة داخل ديوان عام الوزارة، شملت استحداث وإلغاء عدد من الإدارات المركزية، إلى جانب تكليفات ونقل عدد من القيادات التعليمية في عدد من المحافظات.

وتضمن القرار استحداث الإدارة المركزية للتربية الخاصة، وتكليف الدكتورة سحر الألفي برئاستها، في خطوة تستهدف دعم وتطوير هذا القطاع التعليمي.

إلغاء الإدارة المركزية للتسرب التعليمي

كما شمل القرار إلغاء الإدارة المركزية للتسرب التعليمي، وكذلك إلغاء الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، في إطار إعادة هيكلة بعض القطاعات داخل الوزارة.

وفي سياق متصل، تم تكليف الدكتورة أماني الفار مديرًا عامًا للتعليم المجتمعي، مع استمرارها في رئاسة وحدة مدارس النيل، بالإضافة إلى تكليف أمل الهواري برئاسة مجموعة مدارس 30 يونيو.

كما نص القرار على عدد من التنقلات شملت نقل عدد من القيادات التعليمية إلى إدارات تعليمية بمحافظات مختلفة، من بينها شمال سيناء وأسوان والوادي الجديد والقاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة توزيع الكوادر وتحسين كفاءة العمل الميداني.

