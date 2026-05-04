أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لشغل وظائف معلمي اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية كلغة ثانية للمرحلة الإعدادية، بدءًا من العام الدراسي 2026 / 2027، وذلك في نحو 10 مدارس كمرحلة أولى، بالتعاون مع مؤسسة اليابان الثقافية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تدريس اللغة اليابانية، حيث تضطلع مؤسسة اليابان الثقافية بدور رئيسي في إعداد وتطوير المناهج الدراسية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب الإشراف على منظومة التقييم لضمان جودة العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يستهدف تعزيز منظومة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، التي تعتمد على فلسفة تعليمية قائمة على بناء الشخصية وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، من خلال أنشطة “التوكاتسو”.

وأوضحت أن التقديم يستهدف استقطاب معلمين مؤهلين قادرين على تدريس اللغة اليابانية وفق أحدث الأساليب التربوية، بما يسهم في تطوير مهارات التفكير والعمل الجماعي لدى الطلاب، إلى جانب دعم النموذج التعليمي الذي يجمع بين المناهج المصرية وأفضل الممارسات اليابانية.

شروط التقديم لوظائف معلمي اللغة اليابانية.. المؤهل وإجادة اللغة اليابانية

أشارت الوزارة إلى أن شروط التقديم تشمل الحصول على مؤهل جامعي، وإجادة اللغة اليابانية بمستوى لا يقل عن N3 أو ما يعادله، أو مستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي، مع إجادة اللغة العربية ومهارات الحاسب الآلي، والتمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة.

كما يُشترط اجتياز برامج التدريب والمقابلات الشخصية التي تُعقد حضورياً، مع عدم السماح بالمشاركة عن بُعد، فيما تُعد الخبرة السابقة أو الحصول على دورات تدريبية من مؤسسة اليابان الثقافية ميزة إضافية للمتقدمين.

رابط التقديم ومعايير اختيار الكفاءات التعليمية

دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على الالتزام بالشروط المعلنة، حيث سيتم اختيار الكوادر وفق معايير دقيقة لضمان انتقاء أفضل الكفاءات التعليمية.

وشددت الوزارة، على ضرورة قراءة الشروط المعلنة قبل التسجيل والالتزام التام بها، مؤكدة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة التأكد من صحة البريد الإلكتروني، حيث سيتم التواصل من خلاله خلال مراحل التقييم المختلفة.

