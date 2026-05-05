تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اليوم، أعمال لجنة القيادات لإجراء المقابلات الشخصية مع 465 متقدمًا لشغل وظائف قيادية بالتعليم الابتدائي، شملت وكلاء ومديري مدارس وموجهين، بالإضافة إلى موجه أول رياض أطفال، وذلك بهدف سد العجز داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

استمرار أعمال اللجنة لليوم الثاني

وتواصلت أعمال لجنة القيادات لليوم الثاني على التوالي، برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لاختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف القيادية ودعم تطوير المنظومة التعليمية.

توزيع الوظائف على الإدارات التعليمية

وشملت المقابلات اختيار 465 متقدمًا، بواقع 255 وكيلًا للمرحلة الابتدائية، و98 مديرًا، و111 موجه مادة دراسية، وموجه أول رياض أطفال، لسد العجز في إدارات بندر ومركز دمنهور، المحمودية، الرحمانية، شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، التحرير، وادي النطرون، والدلنجات التعليمية.

لجنة تضم نخبة من القيادات

وأُجريت المقابلات داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية، بحضور لجنة تضم قيادات تعليمية وتنفيذية، من بينهم أساتذة جامعيون وممثلو التنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، إلى جانب قيادات من المديرية، وذلك لضمان اختيار الكفاءات وفق معايير دقيقة.

التأكيد على الشفافية والكفاءة

وأكد وكيل الوزارة أن اختيار القيادات يتم وفق معايير الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي، بعيدًا عن المجاملة أو المحاباة، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة لضمان تطوير العمل داخل المدارس.

تطوير العملية التعليمية

وأشار إلى أهمية دور الموجهين التربويين في تحسين جودة التعليم وتطوير بيئات التعلم، مؤكدًا أن جودة العملية التعليمية ترتبط مباشرة بكفاءة القيادات والإشراف التربوي داخل المدارس.