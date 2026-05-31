ترامب يعلن تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق

كتب : وكالات

05:56 م 31/05/2026

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا والعراق،

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي للولايات المتحدة مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو العلاقات.
وأكد ترامب أن توم سيستمر في منصبه كسفير لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأعرب ترامب عن تقديره العميق للعمل الذي أنجزه توم باراك، واستعداده الدائم لخدمة الولايات المتحدة.

