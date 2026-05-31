لطلاب الدمج.. ضوابط الإعفاء من مواد اللغة العربية 2026

كتب : أحمد الجندي

10:39 ص 31/05/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط المنظمة لإعفاء بعض طلاب الدمج من المواد التي تدرس باللغة العربية خلال العام الدراسي 2026/2027، بالتزامن مع الاستعداد لفتح باب التقديم لطلاب الدمج اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب ذوي الإعاقة المدمجون في المدارس التي تطبق مناهج تعليمية ذات طبيعة خاصة أو دولية، سيؤدون امتحانات موضوعية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

وأكدت الوزارة وجود استثناء لفئة من الطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث يمكن إعفاؤهم من أداء الامتحانات الخاصة بهذه المواد إذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرتهم على الدراسة بلغتين مختلفتين في الوقت نفسه.

وأضافت أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادرًا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات العامة، وأن يكون معتمدًا بخاتم شعار الجمهورية، على أن يتم تقديم طلب الإعفاء من جانب ولي الأمر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مادة اللغة العربية لا تعامل باعتبارها لغة ثانية داخل المدارس التي تدرس مناهج خاصة أو دولية، مؤكدة أن اجتياز مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والحصول على درجة النجاح المقررة بها يُعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الدراسي التالي، باستثناء الحالات التي تنطبق عليها ضوابط الإعفاء المعتمدة.

