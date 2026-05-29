كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني على منصة QUREO اليابانية.

موعد امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي

يُعقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي على مدار يومي 2 و3 يونيو 2026، وفق تقسيم المحافظات التالي:

- يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026: الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، المنيا، بني سويف، قنا، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، جنوب سيناء.



- يوم الأربعاء 3 يونيو 2026: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الفيوم، أسيوط، دمياط، شمال سيناء، البحر الأحمر، السويس، مطروح، الوادي الجديد.