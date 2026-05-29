إعلان

فرصة ثانية.. جدول امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 29/05/2026

امتحان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني على منصة QUREO اليابانية.

موعد امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي

يُعقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي على مدار يومي 2 و3 يونيو 2026، وفق تقسيم المحافظات التالي:

- يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026: الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، المنيا، بني سويف، قنا، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، جنوب سيناء.


- يوم الأربعاء 3 يونيو 2026: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الفيوم، أسيوط، دمياط، شمال سيناء، البحر الأحمر، السويس، مطروح، الوادي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التربية والتعليم البرمجة الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
كيف وقع حادث طريق الطود المروع بالأقصر؟ (رواية سائق الميكروباص)
أخبار المحافظات

كيف وقع حادث طريق الطود المروع بالأقصر؟ (رواية سائق الميكروباص)
6 أطعمة قد تمنحك الطاقة بعد السهر في العيد
نصائح طبية

6 أطعمة قد تمنحك الطاقة بعد السهر في العيد
بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
زووم

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
رياضة عربية وعالمية

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان