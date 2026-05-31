تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غداً أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام إلكترونيًا عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يونيو 2026، من خلال الموقع الرسمي للوزارة باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد من هنا https://moe-register.emis.gov.eg/login.

كما أشارت إلى أن بطاقات أرقام الجلوس سيتم تسليمها للطلاب داخل المدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، لتيسير إجراءات دخول اللجان والتعرف على أماكن أداء الامتحانات.