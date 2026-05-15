كثفت محافظة المنوفية استعداداتها لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2026، حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل بمراحلها المختلفة "الابتدائي والإعدادي والثانوي" يوم 16 مايو الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 6 يونيو المقبل، وسط توجيهات مشددة بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل اللجان.

تجهيز 413 لجنة للشهادة الإعدادية

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، ضرورة التواجد الميداني المستمر داخل المدارس ومتابعة جاهزية اللجان الامتحانية، مع سرعة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية، مشددًا على توفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الانتهاء الكامل من تجهيز 413 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، لاستقبال 89 ألفًا و878 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، بمشاركة 14 ألفًا و555 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين.

لجان للتعليم المهني وصفوف النقل

وأشار وكيل الوزارة إلى تجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و767 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، إلى جانب الانتهاء من تجهيز المدارس المخصصة لامتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.

وشملت التجهيزات 964 مدرسة لاستقبال 598 ألفًا و216 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و628 مدرسة إعدادية لاستقبال 200 ألف و673 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى تجهيز 160 مدرسة ثانوية لاستقبال 93 ألفًا و357 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.

منع الهواتف المحمولة داخل اللجان

وشدد محافظ المنوفية على تطبيق القوانين المنظمة للعملية الامتحانية بكل حزم، خاصة فيما يتعلق بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع ضرورة المتابعة المستمرة من مديري الإدارات التعليمية لضمان انتظام سير الامتحانات ووصول أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة في المواعيد المحددة.

رفع المخلفات ومنع الباعة الجائلين

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، برفع المخلفات من محيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية للتعامل السريع مع أي طوارئ خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الكامل بمحيط المدارس.