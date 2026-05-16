سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

01:32 م 16/05/2026

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 16-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 2.41% ليصل إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4566 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5871 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6850 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78280 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تفاصيل إعلان ترامب مقتل قيادي بارز في داعش بعملية أمريكية نيجيرية
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن "قانون الفرنساوي" على "يانجو پلاي"
استعدادًا لصيف 2026.. انتهاء تخطيط كورنيش الإسكندرية- صور
مدبولي يتابع تطوير القاهرة التاريخية والخديوية في جولة ميدانية موسعة
مفاجأة تكشفها التحقيقات بقضية حكم حبس يسرا ويمنى: الأم مسئولة عن "البيان
