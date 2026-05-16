انطلقت في محافظة جنوب سيناء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المواد التي تضاف للمجموع، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية مكثفة، شملت إغلاق بوابات المدارس وعدم السماح بدخول غير الطلاب والمعلمين والمراقبين.

حظر الهواتف والتصدي للغش

ويستكمل طلاب صفوف النقل امتحاناتهم وسط تعليمات حازمة من الإدارات التعليمية بضرورة التصدي لظاهرة الغش بكافة أشكالها، وتطبيق القانون حيال المخالفين، مع التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة تماماً داخل اللجان السير.

تنسيق أمني لتوفير الهدوء

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن لجان المحافظة استقبلت الطلاب لأداء امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد الانتهاء تماماً من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مشيرة إلى وجود تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتوفير مناخ آمن وهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

ضوابط صارمة داخل اللجان

وأوضحت وكيل الوزارة، في تصريح خاص اليوم، أنه جرى التنبيه مشددًا على منع دخول أولياء الأمور إلى حرم المدارس أو مقار اللجان، بالإضافة إلى منع الطلاب والمعلمين من الدخول بالهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

التعامل بحزم مع التجاوزات

وتابعت "رضا" أنه تم توجيه رؤساء اللجان بالتعامل بحزم وتطبيق اللوائح فوراً ضد أي محاولات لإثارة الشغب أو إحداث فوضى داخل اللجان، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

غرف عمليات للمتابعة اللحظية

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، متصلة بغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أي معوقات والعمل على حلها فوراً، بالتوازي مع جولات ميدانية مكثفة لمديري الإدارات والمتابعين في مختلف المدن.

خريطة امتحانات اليوم

وحول تفاصيل امتحانات اليوم، يؤدي طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي (نظام البكالوريا) امتحان مادة العلوم المتكاملة خلال الفترة المسائية، والتي تبدأ من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 2:30 عصراً.

وفي السياق ذاته، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الصباحية، والتي تمتد من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.