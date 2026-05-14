إعلان

عبداللطيف: توزيع تابلت على طلاب التعليم الفني العام الدراسي المقبل

كتب : أحمد الجندي

04:42 م 14/05/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقوم بتسليم أجهزة "تابلت" لطلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي داخل المدارس.

محمد عبد اللطيف: "تابلت لكل طالب بالتعليم الفني"

قال وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، إن كل طالب بالتعليم الفني سيحصل على "تابلت" مدرسي خلال العام الدراسي المقبل، بما يدعم منظومة التعليم الرقمي ويساعد الطلاب على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وزير التعليم: "تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الفني"

أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستبدأ أيضًا تطبيق دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب التعليم الفني، بنفس الآليات المطبقة على طلاب التعليم العام.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديث، ورفع كفاءتهم في مجالات التكنولوجيا والمهارات المستقبلية.

التعليم: "التوسع في التعليم الرقمي والتكنولوجي"

أضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة الاستفادة من التعليم الرقمي والتكنولوجي، بما يضمن تطوير قدرات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية.

أشار الوزير إلى أن نحو 200 ألف طالب من طلاب الأزهر الشريف بالصف الأول الثانوي درسوا بالفعل عبر المنصة التعليمية بالتعاون مع الوزارة.

وأكد أن التجربة حققت نتائج إيجابية وأسهمت في تعزيز المهارات التكنولوجية والتعليمية لدى الطلاب، بما يدعم خطط الدولة في تطوير التعليم الرقمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعليم التابلت المدرسي الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقات أسلحة صينية سرية إلى إيران عبر دول وسيطة.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
شئون عربية و دولية

صفقات أسلحة صينية سرية إلى إيران عبر دول وسيطة.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
رياضة محلية

مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة
مدارس

وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
رياضة محلية

أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان