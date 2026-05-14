أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقوم بتسليم أجهزة "تابلت" لطلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي داخل المدارس.

قال وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، إن كل طالب بالتعليم الفني سيحصل على "تابلت" مدرسي خلال العام الدراسي المقبل، بما يدعم منظومة التعليم الرقمي ويساعد الطلاب على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستبدأ أيضًا تطبيق دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب التعليم الفني، بنفس الآليات المطبقة على طلاب التعليم العام.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديث، ورفع كفاءتهم في مجالات التكنولوجيا والمهارات المستقبلية.

أضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة الاستفادة من التعليم الرقمي والتكنولوجي، بما يضمن تطوير قدرات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية.

أشار الوزير إلى أن نحو 200 ألف طالب من طلاب الأزهر الشريف بالصف الأول الثانوي درسوا بالفعل عبر المنصة التعليمية بالتعاون مع الوزارة.

وأكد أن التجربة حققت نتائج إيجابية وأسهمت في تعزيز المهارات التكنولوجية والتعليمية لدى الطلاب، بما يدعم خطط الدولة في تطوير التعليم الرقمي.