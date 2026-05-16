استقبل مستشفى العيون الجامعي بالمنيا طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات، في حالة حرجة عقب تعرضه لهجوم شرس من كلب، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية وتهتكات بالغة في مناطق متفرقة بالوجه، شملت الجفون والجبهة والشفاه، وسط حالة من القلق الشديد بين أسرته والفريق الطبي المعالج.

تدخل عاجل من فريقي العيون والتجميل

وأعلن المستشفى، أنه فور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ، تم الدفع بفريق طبي متكامل من أقسام العيون وجراحة التجميل للتعامل مع الحالة، وتولى أطباء العيون فحص سلامة الإبصار وترميم الجفون بدقة شديدة، بينما عمل فريق جراحة التجميل على إعادة بناء ملامح الوجه والحفاظ على الشكل الجمالي للطفل، في تدخل طبي دقيق استمر لساعات.

جراحة ناجحة تعيد الأمل للأسرة

وأكدت إدارة المستشفى أن الطفل خضع للإجراءات الطبية اللازمة، من إعطاء الأمصال والعلاج الفوري وحتى إجراء الجراحة العاجلة، والتي تكللت بالنجاح، ليستعيد الطفل جزءاً كبيراً من حالته الصحية وسط ارتياح وفرحة أسرته، التي أشادت بسرعة الاستجابة وكفاءة الطاقم الطبي.

إشادة بجهود الأطقم الطبية

ووجّهت إدارة المستشفى التحية للأطباء وأطقم التمريض المشاركين في إنقاذ الطفل، مؤكدة أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والإنساني داخل المستشفيات، والدور الكبير الذي تقوم به الفرق الطبية يومياً لحماية ورعاية أبناء المحافظة في مختلف الظروف الطارئة.