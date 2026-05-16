يبدأ اليوم السبت طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات العملية والمعملية للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة داخل المدارس الفنية بمختلف المحافظات، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بمختلف النوعيات، والتي تشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، إلى جانب أنظمة السنوات الثلاث والخمس، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تُعقد وفق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة داخل اللجان، لتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، داخل 2506 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات.

كما أوضحت أن من بين المتقدمين نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة يدرسون ضمن البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية، والتي تستهدف تأهيل الطلاب وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحديثة.