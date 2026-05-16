إعلان

اليوم.. انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2026

كتب : أحمد الجندي

07:00 ص 16/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبدأ اليوم السبت طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات العملية والمعملية للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة داخل المدارس الفنية بمختلف المحافظات، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بمختلف النوعيات، والتي تشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، إلى جانب أنظمة السنوات الثلاث والخمس، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تُعقد وفق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة داخل اللجان، لتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، داخل 2506 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات.

كما أوضحت أن من بين المتقدمين نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة يدرسون ضمن البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية، والتي تستهدف تأهيل الطلاب وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعليم الفني التربية والتعليم الدبلومات الفنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأزهري: أداء الزكاة بإحسان يضاعف الأجر ومنعها كالشرارة المدمرة للمال
أخبار مصر

الأزهري: أداء الزكاة بإحسان يضاعف الأجر ومنعها كالشرارة المدمرة للمال
قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين
مدارس

قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين

كيف يؤثر السهر على التركيز والذاكرة؟ المخاطر والحلول هنا
نصائح طبية

كيف يؤثر السهر على التركيز والذاكرة؟ المخاطر والحلول هنا
"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية
رياضة محلية

"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية
بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
رياضة محلية

بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان