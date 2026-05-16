أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عدم ورود أية شكاوى لغرفة عمليات المديرية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل اليوم.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 والتي انطلقت، اليوم السبت، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني.

وضوح ورق الامتحانات

وأشاد مدير مديرية التعليم بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، منوهًا إلى انطلاق اللجان بهدوء وانتظام الامتحانات دون حدوث أية معوقات.

وأوضح أنه جرى تجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية متابعة وضوح الورقة الامتحانية وكفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار.

حظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب

وأشار إلى توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، مشددًا على حظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين واتخاذ إجراءات قانونية حازمة.

ووجَّه أبو زيد خلال الجولة مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

