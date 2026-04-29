طالب بـ"بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية: شهادة دولية فتحت لي باب الدراسة بالخارج

كتب : أحمد الجندي

01:38 م 29/04/2026

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أكد عبد الرحمن ثابت، أحد طلاب مدرسة مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، أن التحاقه بالمدرسة شكّل نقطة تحول كبيرة في مسيرته التعليمية، حيث اكتسب مهارات عملية متميزة أهلته للتفوق في سوق العمل.

وأوضح "ثابت"، أنه بعد تخرجه أصبح يمتلك قدرات متقدمة، خاصة في مجال التسويق، مشيرًا إلى حصوله على شهادة اعتماد دولية ساعدته في التقدم للدراسة بالخارج، مؤكدًا أن ما تلقاه من تدريب داخل المدرسة كان له دور أساسي في تطوير خبراته.

وأضاف أنه واصل تنمية مهاراته، لافتًا إلى أن التجربة التعليمية داخل "بي تك" ساهمت في تغيير مساره بشكل إيجابي ومنحته فرصًا أفضل للمستقبل.

من جانبه، أكد أحمد خليل، المدير الإداري لمدرسة بي تك، أن المدرسة توفر منظومة رعاية صحية متكاملة للطلاب، تعتمد على المتابعة اليومية لحالاتهم الصحية، إلى جانب نشر الوعي الصحي بشكل مستمر داخل المدرسة.

وأشار إلى أن لكل طالب ملفًا صحيًا خاصًا يتم من خلاله متابعة حالته بصورة دورية، بما يضمن الحفاظ على سلامته وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وأوضح أن دور المدرسة لا يتوقف عند مرحلة الدراسة، بل يمتد إلى ما بعد التخرج، من خلال متابعة الطلاب وتقديم الدعم لهم سواء داخل الشركة أو خارجها، بما يعزز فرصهم في سوق العمل.

وأضاف أن المدرسة تقدم دعمًا خاصًا للطلاب المتفوقين، حيث تتحمل شركة «بي تك» نفقات دراسة العشرة الأوائل في الجامعات، في إطار تشجيع التفوق العلمي واستكمال التعليم العالي.

التعليم الفني بي تك الدراسة بالخارج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تبت يدين إيرانكم".. مشاري العفاسي يشن هجوماً جديداً على إيران
زووم

"تبت يدين إيرانكم".. مشاري العفاسي يشن هجوماً جديداً على إيران
تحطم سيارة نجل الفنانة عارفة عبد الرسول في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تحطم سيارة نجل الفنانة عارفة عبد الرسول في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
ترامب للقادة الإيرانيين: انتهى وقت اللطف وعليكم التصرف بذكاء
شئون عربية و دولية

ترامب للقادة الإيرانيين: انتهى وقت اللطف وعليكم التصرف بذكاء
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

