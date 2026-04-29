قال اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أعلن عن خطة للتوسع في الفصول التعليمية بفرع جنوب سيناء، لتشمل مختلف التخصصات اعتبارًا من العام الجامعي 2026 – 2027، لتمثل نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة السويس الذي عُقد بفرع الجامعة في مدينة أبورديس، في إطار احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، وبحضور قيادات أكاديمية وتنفيذية.

إنشاء فرع متكامل للجامعة

وأكد المحافظ أن إنشاء فرع متكامل لجامعة السويس بجنوب سيناء يُعد خطوة بالغة الأهمية، ويعكس حرص الدولة على توفير تعليم جامعي متكامل للمواطنين في مختلف المناطق، دون التقيد بالكثافات السكانية.

وأوضح أن الجامعات تلعب دورًا يتجاوز التعليم الأكاديمي، لتشمل تقديم الدعم الفني والاستشاري والمشاركة في تنفيذ خطط التنمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما أشاد المحافظ بإطلاق شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في المجالات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، مثمنًا دور القوات المسلحة في دعم مشروعات التنمية بسيناء.

مناقشة تطوير البنية التحتية للفرع

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير البنية التحتية للفرع، وآليات تنفيذ خطط التوسع الأكاديمي، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لدعم العملية التعليمية والتنموية في جنوب سيناء.