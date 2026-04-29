أكد أحمد خليل، مسؤول القطاع الإداري بمدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية، أن إجمالي عدد الطلاب بمدرسة مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية يبلغ 177 طالبًا وطالبة موزعين على الصفوف الدراسية المختلفة، حيث يضم الصف الأول 37 طالبًا، بينما يضم الصفان الثاني والثالث 70 طالبًا لكل منهما.

وأوضح "خليل"، أن المدرسة تعتمد على وسائل تكنولوجية حديثة للتواصل مع الطلاب، من بينها تخصيص رمز استجابة سريع (QR Code) في كل طابق، يتيح للطلاب تقديم الشكاوى والملاحظات بشكل مباشر، بما يسهم في سرعة التعامل معها وتحسين البيئة التعليمية.

وأضاف أن المدرسة تولي اهتمامًا كبيرًا بعوامل السلامة، حيث يتم تنفيذ خطط طوارئ بشكل دوري كل شهرين بمشاركة الطلاب، إلى جانب وجود أنظمة إنذار تضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، في إطار توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم العملية التعليمية.

من جانبه، أكد أحمد اليماني، رئيس قطاع التدريب بشركة "بي تك"، أن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية تُعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط في مجال تعليم تجارة التجزئة، بما يعكس توجهًا حديثًا نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المدرسة حققت نتائج ملموسة منذ انطلاقها، لافتًا إلى أن أول دفعة من طلابها تستعد للتخرج من الجامعات خلال العام الجاري، وهو ما يعكس نجاح التجربة في تأهيل الطلاب أكاديميًا وعمليًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التخصصات المطروحة، خاصة في مجالات الصيانة، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل، في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص تشغيل الشباب.