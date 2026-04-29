أكد أحمد اليماني، رئيس قطاع التدريب بشركة "بي تك"، أن التعليم يمثل أحد أهم محركات التقدم والتنمية في المجتمعات، مشيرًا إلى أنه يأتي في صدارة الأولويات، يليه قطاعا الصحة والاقتصاد باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح "اليماني"، خلال لقاء عُقد داخل مدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية، أن بي تك تعمل كشريك صناعي في مجال التعليم الفني منذ عام 2020، دعمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا التعاون أسفر عن تخريج ثلاث دفعات من الطلاب، حيث التحق عدد منهم بالعمل داخل الشركة، بينما تمكن آخرون من الالتحاق بفرص عمل في سوق العمل الخارجي، بما يعكس جودة منظومة التدريب والتأهيل المقدمة لهم.

وأضاف أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل شباب يمتلك المهارات المطلوبة.