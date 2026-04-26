قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالانتقال من التعليم من أجل التأهيل إلى التعليم من أجل التوظيف، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل تغييرًا هيكليًا في فلسفة النظام التعليمي.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن دور الوزارة لم يعد يقتصر على إعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية فقط، بل يمتد لضمان اندماجهم الفعّال في سوق العمل، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية.

وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الجاهزية العملية للخريجين، ليس فقط من خلال المعرفة النظرية، بل عبر تنمية المهارات التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، بحيث تصبح الصناعة شريكًا أساسيًا في تصميم العملية التعليمية منذ بدايتها، وليس في نهايتها فقط.

وتابع أن المحور الثالث يقوم على إنشاء مسارات واضحة ومباشرة للتوظيف، تتيح فرصًا حقيقية أمام الخريجين، مؤكدًا أن "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026" يُجسّد هذا التوجه بشكل عملي.