وزير التعليم: نتحول من التأهيل إلى التوظيف عبر 3 محاور استراتيجية

كتب : أحمد الجندي

11:30 ص 26/04/2026 تعديل في 11:30 ص

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالانتقال من التعليم من أجل التأهيل إلى التعليم من أجل التوظيف، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل تغييرًا هيكليًا في فلسفة النظام التعليمي.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن دور الوزارة لم يعد يقتصر على إعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية فقط، بل يمتد لضمان اندماجهم الفعّال في سوق العمل، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية.

وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الجاهزية العملية للخريجين، ليس فقط من خلال المعرفة النظرية، بل عبر تنمية المهارات التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، بحيث تصبح الصناعة شريكًا أساسيًا في تصميم العملية التعليمية منذ بدايتها، وليس في نهايتها فقط.

وتابع أن المحور الثالث يقوم على إنشاء مسارات واضحة ومباشرة للتوظيف، تتيح فرصًا حقيقية أمام الخريجين، مؤكدًا أن "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026" يُجسّد هذا التوجه بشكل عملي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم محمد عبداللطيف

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
أخبار المحافظات

"كبير الحتة".. وليد الفراج يغازل الأهلى بعد تهنئة أهلي جدة
رياضة عربية وعالمية

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

