أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم الفني والتكنولوجي تشهد تطورًا كبيرا، مضيفا أن الاستراتيجية الرئيسية للوزارة تقوم على وجود مواصفات قياسية للخريجيين لتحقيق ما تهدف إليه استراتيجية الدولة المصرية في التعليم الفني والتكنولوجي.

وأضاف خلال جلسات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2026»، تحت شعار "اصنع مستقبلك"، وحضور السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور لفيف من ممثلي الوزارات والهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال ورؤساء الجامعات التكنولوجية، أن هناك تعاونا كبيرا مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول المتقدمة مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورا، وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي.

كما أشاد نائب وزير التعليم، بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات، مؤكدا أنها تساهم في إيجاد مسارات توضيحية للطلاب للتعرف على ما هية التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وأن «إديوتك إيجيبت 2026»، ملتقى متفرد من نوعه في التخصص الفني والتكنولوجي يشهد العديد من الشركاء الدوليين والصناعيين من دول العالم للتشارك والتباحث في سياسات تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح بهاء، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بمنظومة التعليم الفني، لافتا إلى أنه في قلب التنمية المصرية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التعليمية للدولة من خلال شراكات دولية كبيرة لا تقتصر فقط على الاتحاد الأوروبي بل تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية بأنحاء العالم أجمع.

وأشار نائب الوزير، إلى أن استراتيجية الوزارة، تهدف إلى تأهيل كوادر فنية وهندسية على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك تحديات يتم معالجتها للوصول إلى خريجين وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.