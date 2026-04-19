كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن حدث فلكي فريد ينتظره العالم، وهو غروب الشمس على مدينة الأقصر لمدة 6 دقائق يوم 2 أغسطس 2027.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن 1000 شخص سيلتقون به في الأقصر بعد غروب الشمس مباشرة لمحاضرة ربع ساعة، مؤكدا أن حجوزات الأقصر كاملة.

وأشار عالم الآثار إلى شركة عالمية تنفق مليون دولار دعاية للمحاضرة، حيث تظهر صورته في كل مجلات الطيران والبرامج الصباحية العالمية مثل "جود مورنينج أمريكا".

وأكد حواس أن مصر تمتلك عناصر حضارية لا مثيل لها في أي مكان آخر، وأن هذه الأحداث والمحاضرات تمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر عالميًا كوجهة سياحية وثقافية فريدة.

وتابع منتقدا غياب الأجيال المصرية عن زيارة الهرم والمتحف، واصفا ذلك بغلطة في التنشئة.

وشدد زاهي حواس على أن الأطفال الإيطاليين أصبحوا يعشقون الحضارة المصرية والهرم وأبو الهول والمومياوات وتوت عنخ آمون، متأثرين بالحلقات التي قدمها مع مستر بيست.