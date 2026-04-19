بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

08:55 م 19/04/2026

مضيق هرمز

أفادت شبكة "سي إن إن" بيانات تتبع حركة الملاحة لم تسجل عبور أي ناقلات نفط عبر مضيق هرمز اليوم الأحد، في مشهد يُعد من بين الأكثر هدوءًا في هذا الممر الحيوي منذ اندلاع التوترات الأخيرة.

الحرس الثوري يعلن غلق مضيق هرمز

ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، السبت، إعادة إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة، في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة القلق الدولي بشأن أمن إمدادات الطاقة.

وفي تطور لافت، أفادت وكالة وكالة تسنيم بأن القوات المسلحة الإيرانية أجبرت ناقلتين خاضعتين للعقوبات، كانتا تحملان غاز البترول المسال، على التراجع أثناء محاولتهما مغادرة الخليج العربي في وقت سابق من اليوم.

تجمع السفن أمام المضيق

كما أظهرت بيانات موقع تتبع السفن "مارين تراكر" تجمع عدد كبير من السفن على جانبي المضيق، حيث بدت وكأنها راسية أو تتحرك في مسارات دائرية لتجنب دخول الممر المائي، وفي المقابل، لوحظت حركة محدودة لبعض القوارب الصغيرة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم، ما يجعل أي اضطراب في حركته عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

