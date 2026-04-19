تزييف مفضوح للتاريخ.. الأزهر يُدين انتهاكات الكيان المحتل بالحرم الإبراهيمي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:49 م 19/04/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أستنكر الأزهر الشريف انتهاك الكيان المحتل لقدسية الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بإضاءة المعلم التاريخي بما يسمى «نجمة داوود»، ورفع أعلام الاحتلال على جدرانه، ووضع ستار يحمل عبارات تلمودية وسياسية على مقام نبي الله يعقوب -عليه السلام-، بهدف فرض سياسة تهويد المقدسات الإسلامية وطمس معالمها.

وأكد الأزهر أن هذا التعدي السافر يمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الاستعمارية الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية، واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ومحاولة بائسة لتغيير الهوية الإسلامية الخالصة للحرم الإبراهيمي وتزييف معالمه التاريخية؛ مؤكدًا رفضه القاطع لكل هذه الممارسات الباطلة شرعًا وقانونًا، وأنها لن تغيّر من حقيقة أن الحرم الإبراهيمي وقف إسلامي خالص، وسيبقى شاهدًا أبد الدهر على عروبة الأرض وإسلامية المقدسات.

الكيان المحتل الأزهر الحرم الإبراهيمي

