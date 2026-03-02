أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدارس، والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة لسير العملية التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج

وأكد الوزير، خلال الزيارة، على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، مشددًا على دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

مهارات القراءة والكتابة

واستهل محمد عبد اللطيف زيارته للمحافظة بزيارة مدرسة نقادة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نقادة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول، واطلع على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتابع تفاعلهم داخل الفصول، مؤكدًا أهمية إتقان هذه المهارات الأساسية باعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية.

انتظام العملية التعليمية

وتوجه الوزير إلى مدرسة نقادة الثانوية بنين، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

حوار مفتوح

وخلال تفقده فصول الصف الأول الثانوي، دار حوار مفتوح بين الوزير والطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأهمية هذه المادة في تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل والابتكار، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل الحديث، مشيرًا إلى حصول الطلاب الناجحين فى هذه المادة على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

تنمية مهارات معلمي مادة الرياضيات

وخلال زيارته للمدرسة، شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبًا لتنمية مهارات معلمي مادة الرياضيات، والذي يركز على تطوير أساليب التدريس الحديثة والمهارات التخصصية المرتبطة بالمادة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية.

ودار حوار مفتوح بين الوزير والمعلمين، حيث دار نقاشا حول المناهج الجديدة وآليات تطبيقها بصورة فعالة تحقق الفهم العميق لدى الطلاب.

وفي هذا السياق، أكد الوزير تقديره لدور المعلم وجهوده داخل المنظومة التعليمية، مؤكدا أنه يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية، كما شدد على أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها من جهود للإرتقاء بأحوال المعلمين وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وعقب ذلك، توجه الوزير محمد عبد اللطيف إلى مدرسة نقادة القبلية الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدرسة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع على كراسات الطلاب وتابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وأشاد بمستواهم المتميز وما لمسه من تفاعل إيجابي داخل الفصول الدراسية.

كما توجه الوزير بالشكر إلى مدير المدرسة وهيئة التدريس، مثمنًا جهودهم في تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة للطلاب.

اقرأ أيضاً:

آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

التعليم تكشف الحقيقة الكاملة لواقعة اعتداء طالب على معلم بمدينة نصر

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 مادة الجغرافيا