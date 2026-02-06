إعلان

النرويج تحقق بشأن علاقة رئيس الوزراء الأسبق بإبستين

كتب : مصراوي

03:20 م 06/02/2026 تعديل في 03:23 م

جيفري إبستين

بدأت السلطات النرويجية تحقيقا بشأن رئيس الوزراء الأسبق ثوربيورن ياجلاند، للاشتباه في ضلوعه في جرائم فساد، بعد الكشف عن علاقته بالراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وذكرت الخدمة النرويجية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية، وهي وحدة مختلطة للشرطة وممثلي الادعاء، أمس الخميس أنها ستنظر فيما إذا كان ياجلاند حصل على هدايا أو سفريات أو قروض بسبب مناصبه.

وشغل ياجلاند منصب رئيس الوزراء بين عامي 1669 و 1997. كما تولى رئاسة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل.

وكشفت ملفات عن تواصل بين السياسي وإبستين دام لسنوات. وكشفت رسائل بريد إلكتروني أنه كان يعتزم زيارة جزيرة إبستين برفقة أسرته في 2014، عندما كان رئيسا للجنة نوبل.

وتنظر السلطات النرويجية بشأن رفع حصانة ياجلاند، التي حصل عليها نظرا لكونه دبلوماسيا سابقا.

