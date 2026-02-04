خبير يكشف إيجابيات وسلبيات تخصيص 70% من درجات الطلاب لأعمال السنة

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن تخصيص نسبة 70% من درجات الطالب لأعمال السنة والنسبة المتبقية 30% للامتحان النهائي يحمل إيجابيات واضحة على المستوى النظري.

وأوضح " شوقي" أن هذا النظام يخفف الضغوط النفسية على الطالب أثناء الامتحان النهائي ويعطي صورة أدق عن مستواه الفعلي على مدار الفصل الدراسي، كما يشجع الطلاب على مذاكرة الدروس بشكل مستمر دون تأجيل ويساهم في تدريبهم على حل الأسئلة ومواجهة الامتحانات، بالإضافة إلى أنه يسمح باختبار الطالب في جميع أجزاء المنهج على عكس الامتحان النهائي الذي غالبًا لا يغطي كل المواد، حتى لو كان بنظام الاختيار من متعدد.

ورغم هذه الإيجابيات، أشار الدكتور تامر شوقي إلى أن تطبيق النظام على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة ففي بعض المدارس يتحكم المعلمون في درجات أعمال السنة، مما قد يجبر الطلاب على أخذ دروس خصوصية، كما أن التقييمات الأسبوعية غالبًا لا تعكس مستوى الطالب الحقيقي لأن الطالب يكون على علم بها مسبقًا، فتتحول من وسيلة قياس إلى أداة لإجباره على الحضور.

وأضاف "شوقي" أن بعض البنود ضمن نسبة الـ70% الخاصة بأعمال السنة، مثل الواجبات والسلوك، لا توجد لها محكات موضوعية واضحة للحصول على الدرجة كاملة أو الخصم منها، مما يجعلها خاضعة لتقدير المعلم الذي قد يتأثر بموقفه من الطالب إيجابًا أو سلبيًا.

كما أن اختلاف نماذج الامتحانات الشهرية والنهائية من حيث درجة الصعوبة قد يمنح الطالب المتفوق درجات أقل إذا جاءه نموذج صعب، بينما يحصل الطالب الضعيف على درجات أعلى إذا جاءه نموذج سهل، ويضاف إلى ذلك تفاوت ظروف الامتحانات بين اللجان، مثل وجود غش في بعض اللجان مقابل تشدد لجان أخرى، أو توقيت بعض الامتحانات في الحصص الأخيرة من اليوم الدراسي، مما يؤثر على أداء الطالب بشكل مباشر.

وأوضح شوقي أيضًا أن طغيان وقت التقييمات والواجبات على وقت الشرح والتدريس يجعل الطالب يؤديها دون أن يكون قد تعلم المحتوى العلمي اللازم بشكل كافٍ، ما يقلل من عدالة التقييم ويؤثر على مستواه الفعلي.

وأكد الخبير التربوي أن تخصيص نسبة كبيرة من الدرجات لأعمال السنة يعد أمرًا محمودًا في حال توافر الظروف المثالية لتطبيقه، إلا أن هذه الظروف غير متوفرة في أغلب المدارس، ما يضر بالكثير من الطلاب، كما أوصى بتقليل نسبة أعمال السنة إلى 50% على الأقل، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ممارسات أو ظروف سلبية تؤثر على درجات الطالب دون وجه حق.

