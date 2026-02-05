إعلان

تعليمات بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية بالمدارس الرياضية

كتب : أحمد الجندي

05:00 ص 05/02/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارها النهائي بشأن نظام امتحان التربية الرياضية للمدارس الثانوية الرياضية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان العملي توضع مركزياً.

وأكدت الوزارة أن لجنة الامتحان تُشكل من كل مديرية تعليمية تشمل المدارس الثانوية الرياضية في دائرتها، وتتكون من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي يؤدي فيه الطالب الامتحان، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية للتقييم.

كما أوضحت الوزارة أن أسئلة امتحان التربية الرياضية النظري توضع مركزياً أيضًا، لضمان توحيد مستوى الامتحان بين جميع المدارس.

مواعيد عقد الامتحانات

حددت الوزارة مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

الدور الأول: الامتحان النظري: الأحد 3 مايو 2026، الامتحان العملي: الاثنين 4 مايو 2026.

الدور الثاني: الامتحان النظري: الأحد 17 مايو 2026، الامتحان العملي: الاثنين 18 مايو 2026.

وأوضحت الوزارة أن الدرجة النهائية للامتحان 100 درجة وفق القرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018، وأن نجاح الطالب يتطلب الحصول على:

30% على الأقل من الدرجة المخصصة للامتحان النظري.

60% على الأقل من الدرجة المخصصة للامتحان العملي.

كما أكدت الوزارة أن التدريب الصيفي لجميع طلاب المدارس الرياضية (الإعدادي والثانوي) إجباري، ويخصص له 10% من الدرجة الكلية بناءً على مدى الانتظام ومستوى الأداء في التدريب.

