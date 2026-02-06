إعلان

بورسعيد تستضيف كأس الشهيد يوسف عبد الملك للسباحة بالزعانف

كتب : طارق الرفاعي

03:22 م 06/02/2026

بورسعيد تستضيف كأس الشهيد يوسف عبد الملك للسباحة ب

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، برئاسة إسلام حمص، اليوم الجمعة، عن تنظيم بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف يوم 10 فبراير الجاري ولمدة 6 أيام.

ويأتي ذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، ومحافظة بورسعيد بقيادة اللواء محب حبشي، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة محمد عبد العزيز.

وتحمل البطولة اسم الشهيد ابن بورسعيد يوسف محمد عبد الملك، الذي وافته المنية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، في سباق 50 متر ظهر، بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام منافسات البطولة بحمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية ببورسعيد، بمشاركة 1350 لاعبًا ولاعبة يمثلون 36 ناديًا ومؤسسة رياضية من المنتمين لمنطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح المنظمون أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من خضوع كافة اللاعبين للكشف الطبي، تنفيذًا للكود الطبي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة.

وتشمل البطولة منافسات الكبار والناشئين، على أن تنطلق السباقات يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

