نائب يثير أزمة بشأن مسؤول بالشرقية.. والتعليم ترد

كتب : أحمد الجندي

11:20 م 05/02/2026 تعديل في 11:55 م

النائب حاتم عبد العزيز

انتقد النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، تعيين وكيل لإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية، بسبب ما وصفه بسوء الإدارة وضعف الأداء داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وقال النائب، إن ضعف الإدارة انعكس بشكل واضح على نتيجة الشهادة الإعدادية، وأسهم في تأخر ترتيب محافظة الشرقية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل صاحبه ما وصفه بـ"اختيارات لا تنم إلا عن عدم الوعي وعدم القدرة على تحمّل المسؤولية".

وأوضح، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": وكيل إدارة ههيا الحالي سبق استبعاده عندما كان مديرًا للإدارة ذاتها، على خلفية اتهامات"، متسائلًا عن أسباب عودته مرة أخرى في منصب قيادي.

كما طرح النائب، عدة تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يرجع إلى سوء الإدارة، أو غياب الكوادر المؤهلة، أو تدخل الواسطة في الاختيار، أو اجتماع كل هذه الأسباب معًا.

وأشار إلى وجود حالة من النفور والاستنكار التام داخل إدارة ههيا التعليمية، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية، مضيفًا: مديرية التربية والتعليم بالشرقية أصبحت "مغارة علي بابا"، مطالبًا بضرورة تغيير الوضع القائم واستبعاد المتسببين في هذا الخلل الإداري.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما أُثير في هذا الشأن غير صحيح، وأن الاتهامات المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الواقعة تعود إلى خلاف إداري بسبب طلب تقدم به النائب إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ولم يتم تنفيذه، نافيًا وجود أي مخالفات تتعلق بما تم تداوله.

إعلان

