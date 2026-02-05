قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك مجموعة من الممارسات الخاطئة التي قد تعوق تفوق الطلاب الدراسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أهمية التخطيط والممارسة الصحيحة لضمان التفوق على المدى الطويل.

وأشار شوقي إلى أن إفراط الطالب في استخدام الهاتف المحمول وإدمانه أثناء المذاكرة يعد من أبرز العوامل السلبية التي تؤثر على التركيز والتحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن تأجيل مذاكرة دروس اليوم إلى الغد من العادات الضارة، مؤكدًا ضرورة إنهاء درس اليوم والاستعداد لدرس الغد قبل حلول اليوم التالي.

ولفت "شوقي" إلى أن الإصرار على المذاكرة من نفس الكتاب أو المذكرة الصعبة الفهم لا يحقق الفائدة المرجوة، مشددًا على أهمية البحث عن مصادر أبسط وأكثر تنظيمًا لتسهيل الفهم، كما نبه إلى أن الاستمرار مع معلم لا يفهم الطالب منه جيدًا حتى لو كان مشهورًا، قد يكون عائقًا للتعلم، وينبغي البحث عن معلم قادر على توصيل المعلومات بشكل واضح.

كما حذر من إهمال حل الأسئلة والتقييمات الخاصة بكل درس، موضحًا أن القدرة على حل هذه التقييمات تعتبر المحك الأساسي لقياس مدى تحصيل الطالب لأي درس

وأضاف أن عدم القراءة بتركيز ورسم صور ذهنية للمعلومات يجعل الطالب أقل قدرة على تذكر المعلومات، مشددًا على أن المذاكرة من الورق أفضل بكثير من الاعتماد على الشاشات فقط.

وشدد شوقي أيضًا على ضرورة حفظ العناصر المهمة في المقررات الدراسية مثل المفاهيم والتعريفات والقواعد والنظريات، لأنها تشكل أساس العمليات العقلية العليا مثل التطبيق والتركيب والإبداع، مؤكدًا أن التركيز فقط على الدرجات والتفوق في الامتحانات دون استيعاب المعلومات يشجع الطالب على الغش ويحد من التعلم الحقيقي.

ولفت الخبير التربوي إلى أهمية تأسيس الطالب في المواد المختلفة منذ الصفوف الأولى باعتباره أساس تفوقه في الصفوف الأعلى، محذرًا من الصحبة مع أصدقاء منخفضي التحصيل الدراسي أو غير الملتزمين، كما حذر من تأجيل المذاكرة والانتهاء منها قبل الامتحانات مباشرة، مؤكدًا أن هذا لا يتيح فرصة المراجعة الكافية، ويجب الانتهاء من المذاكرة قبل الامتحانات بفترة كافية تسمح بالمراجعة أكثر من مرة.

وأكد "شوقي" على أن التفوق الدراسي نتيجة تراكم ممارسات صحيحة على المدى الطويل، ولا يأتي صدفة أو دون تخطيط، مشددًا على ضرورة تفادي هذه الممارسات الخاطئة لضمان تحقيق نتائج تعليمية ناجحة ومستدامة.

