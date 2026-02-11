تعليم القاهرة تبحث حلولًا شاملة لإنهاء الفترة المسائية بجميع المدارس

مدير تعليم القاهرة تتفقد 4 إدارات في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني 2026

عقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا ضم هيئة الأبنية التعليمية ومديري عموم الإدارات التعليمية، لمراجعة أوضاع المدارس العاملة بنظام الفترتين ورصد التحديات ووضع خطط لإنهاء الفترة المسائية.

وحضر الاجتماع كل من ياسر أنس، وكيل الإدارة، و أحمد شعبان، وكيل المديرية، والمهندس عبد الناصر سعد، مدير هيئة الأبنية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية.

أكدت مدير المديرية أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية في جميع الإدارات التعليمية، من خلال رصد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ودراسة الكثافات الطلابية في هذه المدارس، وعرض مقترحات تضمن رؤية متكاملة للقضاء على الفترة المسائية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استغلال الفراغات التعليمية بشكل أمثل، والتوسع في الحلول الإنشائية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في خفض الكثافات وتحسين جودة التعليم.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة همت أبو كيلة على الانتهاء السريع من تسليم الكتب الدراسية، وضمان انتظام حضور الطلاب، خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وتطبيق برامج علاجية للطلاب في المرحلة الابتدائية الذين يحتاجون دعمًا إضافيًا لتحسين نواتج التعلم وضمان العدالة التعليمية.

