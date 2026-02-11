إعلان

رابط التقييمات الأسبوعية 2026 لطلاب المدارس - الترم الثاني

كتب : أحمد الجندي

08:06 م 11/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث طلاب المدارس وأولياء الأمور على نطاق واسع عبر محركات البحث عن رابط التقييمات الأسبوعية للعام الدراسي 2026 للترم الثاني.

وتوفر وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل التعليمية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب والطالبات تحميلها بسهولة من خلال بوابة التعليم الإلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل الاطلاع على المواد الدراسية والتدريبات الأسبوعية بشكل منظم ودقيق.

ويمكن الوصول إلى هذه التقييمات مباشرة من خلال المكتبة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي: اضغط هنا

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية 2026 للترم الثاني

وللحصول على التقييمات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي: اضغط هنا.

-الانتقال إلى بوابة التعليم الإلكتروني: اضغط هنا.

-الضغط على أيقونة «التقييمات».

-اختيار المرحلة الدراسية المناسبة (ابتدائية – إعدادية – ثانوية عامة).

-تحديد الصف الدراسي المطلوب.

-اختيار الفصل الدراسي الثاني.

-تحديد المادة المراد الحصول على تقييماتها.

-الضغط على «تقييمات الأسبوع الأول» لعرض وتحميل الملفات.

. اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة عن الذكاء الاصطناعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية 2026 الترم الثاني التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
مصراوي ستوري

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو
زووم

رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو
خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
أخبار المحافظات

خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026