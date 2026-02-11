رابط التقييمات الأسبوعية 2026 لطلاب المدارس - الترم الثاني

يبحث طلاب المدارس وأولياء الأمور على نطاق واسع عبر محركات البحث عن رابط التقييمات الأسبوعية للعام الدراسي 2026 للترم الثاني.

وتوفر وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل التعليمية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب والطالبات تحميلها بسهولة من خلال بوابة التعليم الإلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل الاطلاع على المواد الدراسية والتدريبات الأسبوعية بشكل منظم ودقيق.

ويمكن الوصول إلى هذه التقييمات مباشرة من خلال المكتبة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي: اضغط هنا

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية 2026 للترم الثاني

وللحصول على التقييمات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي: اضغط هنا.

-الانتقال إلى بوابة التعليم الإلكتروني: اضغط هنا.

-الضغط على أيقونة «التقييمات».

-اختيار المرحلة الدراسية المناسبة (ابتدائية – إعدادية – ثانوية عامة).

-تحديد الصف الدراسي المطلوب.

-اختيار الفصل الدراسي الثاني.

-تحديد المادة المراد الحصول على تقييماتها.

-الضغط على «تقييمات الأسبوع الأول» لعرض وتحميل الملفات.

