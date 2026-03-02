خبير تربوي: الغش في الثانوية العامة ظاهرة لا يمكن القضاء عليها كليًا

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن الغش في امتحانات الثانوية العامة يعتبر جزءًا مصاحبًا للامتحانات ولا يمكن القضاء عليه بشكل كامل، رغم إمكانية تقليله من خلال استراتيجيات فعّالة.

وأوضح شوقي أن دوافع الغش تختلف من طالب لآخر، وتتنوع بين عوامل شخصية، اجتماعية، وأخرى تتعلق بالنظام التعليمي وظروف الامتحان نفسها

الأسباب النفسية

وأشار الخبير التربوي إلى أهم الأسباب التي تدفع الطلاب للغش، منها ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى بعض الطلاب، والضغوط الأسرية والاجتماعية، بما في ذلك خوف الطالب من عقاب الأهل أو نظرة المجتمع في حالة الحصول على درجات منخفضة، والتركيز على الدرجات أكثر من التعلم الفعلي، والخوف من الرسوب أو عدم تحقيق الدرجات النهائية، واعتبار الثانوية العامة نهاية المطاف، ما يزيد من القلق بشأن أي إجابة خاطئة، وتوقعات الأسرة المرتبطة بالالتحاق بكليات معينة، ما يخلق شعورًا بالهلع لدى الطالب.

وأشار إلى أنه من ضمن الأسباب استهتار بعض الطلاب بالمذاكرة طوال العام ورغبتهم في تعويض ذلك بالغش، وتأثير الأقران، ونقل فكرة أن "الكل يغش" أو أن "الطالب الذي يغش هو الذي ينجح"، وشعور الطالب بأنه يستحق النجاح بسبب المصاريف والجهد المبذول طوال العام، وضعف الثقة بالنفس وعدم الاطمئنان لإجاباتهم حتى لو كانت صحيحة.

العوامل التعليمية والامتحانية

وتطرق شوقي إلى العوامل المتعلقة بالامتحان نفسه، ومنها:

الرغبة في الإجابة عن جميع الأسئلة بشكل صحيح، ما يدفع الطلاب للغش لتكملة الإجابات.

وجود أخطاء مطبعية أو لغوية في الأسئلة تسبب حيرة لدى الطالب.

صعوبة بعض الأسئلة أو طرحها بطريقة جديدة غير مألوفة للطالب.

ظروف مواتية للغش داخل اللجنة، مثل ضعف المراقبة أو سهولة الغش في الأسئلة الاختيارية، أو استخدام أجهزة ذكية.

عدم معرفة الطالب بالعقوبات أو الاستهتار بها.

مواجهة الغش

وشدد شوقي على ضرورة مواجهة الغش من خلال دعم ثقة الطالب في نفسه وتخفيف الضغوط الأسرية، وتغيير النظرة إلى الامتحانات باعتبارها وسيلة للتعلم وليست غاية، وإعادة ضبط ظروف اللجان وتكثيف الرقابة سواء البشرية أو بالكاميرات، ونشر الوعي بخطورة الغش وعواقبه على المستقبل، والالتزام بالمذاكرة والجهد الفردي خلال العام الدراسي.

