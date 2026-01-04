أثار عدد من أولياء الأمور جدلًا واسعًا حول شروط قبول الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، بعد ظهور سياسات اعتبرها البعض غير عادلة أو تمييزية، مثل إلزام ولي الأمر بالحصول على مؤهل علمي مرتفع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المدارس الخاصة والدولية تخضع لقواعد داخلية لتنظيم القبول، مؤكدة أن القانون يضمن حق أي مواطن في التقديم لهذه المدارس، بينما المدارس الحكومية ملزمة بالقبول لجميع الطلاب كون التعليم إلزاميًا ومتاحًا للجميع.

وأوضحت "البيومي" في تصريحات لمصراوي، أن المدارس الخاصة تطبق بعض القواعد للتصفية والتنظيم بسبب كثرة المتقدمين، مشددة على ضرورة النظر إلى المسألة من زاويتين: المواطن وحقوقه، وصاحب المدرسة وتنظيمه للأعداد المحدودة فهو يضع تلك القواعد ليس للتميز وإنما لفلترة الأعداد بسبب كثرة المتقدمين.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن المدارس الحكومية لا تفرض أي شروط إضافية على الطلاب، وأنه في حال وجود أي مخالفة يمكن للمواطنين تقديم شكوى رسمية.

وأكدت على أنه من المهم أن تلتزم المدارس الدولية والخاصة بلوائحها الداخلية لضمان حقوق جميع الطلاب، داعية أولياء الأمور إلى المتابعة والإبلاغ عن أي تجاوزات.

