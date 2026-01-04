إعلان

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وتراجع الرؤية

كتب- محمد عبدالناصر:

08:12 م 04/01/2026
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، اعتبارًا من ساعات آخر الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس غدًا سيكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، مع تسجيل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 19 درجة مئوية، بينما يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة للأجواء الباردة، وتوخي الحيطة والحذر، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، تفاديًا لتأثيرات انخفاض درجات الحرارة والشبورة المائية.

