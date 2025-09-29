البكالوريا المصرية في المدارس الخاصة 2025- 2026.. قرارات وضوابط جديدة

كتب- أحمد الجندي:

ازداد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمعرفة تفاصيل وآليات تطبيق نظام البكالوريا المصرية داخل المدارس الخاصة، مع بداية العام الدراسي الجديد 2025- 2026؛ خصوصًا بعدما نشرت الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم هذا الشأن.

مدارس مسموح لها بتطبيق النظام

أكدت القرارات أن نظام البكالوريا يقتصر على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول طلاب المرحلة الثانوية (عربي ولغات)، على أن يتم التطبيق في إطار السياسة القومية للتعليم، ويشترط أن تمتلك هذه المدارس الكوادر البشرية المؤهلة، والتجهيزات الفنية اللازمة، والموارد التعليمية الكافية التي تتماشى مع متطلبات البكالوريا، تمامًا مثلما هو مطبق في المدارس الرسمية المناظرة.

ترخيص التشغيل وإجراءات الاعتماد

ويتم منح الترخيص لتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بما يضمن الرقابة الكاملة على التوسع في هذا النظام الجديد.

المناهج ونظم الامتحانات

وتلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتطبيق نفس القواعد المعمول بها في المدارس الرسمية؛ سواء في ما يخص المقررات الدراسية أو المناهج التعليمية أو نظم التقويم والامتحانات، كما أن ضوابط ورسوم التقدم للاختبارات ستكون موحدة، وهو ما يضمن المساواة بين جميع الطلاب.

حرية الاختيار

ويعد من أبرز البنود التي شملتها القرارات أن الطالب في المدارس الخاصة سيكون له الحق في اختيار الالتحاق إما بنظام البكالوريا وإما بالتعليم الثانوي العام التقليدي، دون أن يُفرض عليه خيار بعينه، كما حُظر تمامًا على المدارس تحصيل أي مبالغ إضافية نظير اختيار الطالب هذا النظام.

إشراف ورقابة مشددة

وتتولى وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية متابعة التزام المدارس الخاصة بتطبيق جميع الضوابط والشروط المقررة؛ خصوصًا ما يتعلق بمجانية النظام واختياريته، لضمان عدم استغلال أولياء الأمور أو فرض أعباء مالية غير قانونية.

