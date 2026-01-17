إعلان

علامة مائية على "البوكليت".. انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

01:44 م 17/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    امتحانات الشهادة الاعدادية في بورسعيد٣
  • عرض 5 صورة
    امتحانات الشهادة الاعدادية في بورسعيد٢
  • عرض 5 صورة
    امتحانات الشهادة الاعدادية في بورسعيد١٧
  • عرض 5 صورة
    امتحانات الشهادة الاعدادية في بورسعيد٤

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أول أيام الامتحانات في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء خلال الفترة الأولى لمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف، وذلك بنظام "البوكليت".

وأكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تفقده سير العملية الامتحانية، أن إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة يبلغ 14 ألفًا و181 طالبًا وطالبة موزعين على 6 إدارات تعليمية.

وأضاف "الغرباوي" أن علامة مائية وُضعت لأول مرة على كراسات البوكليت لمنع أي محاولة للغش، ما يسهل رصد أي حالات تسريب أو غش والتعامل معها بحزم، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار "الغرباوي" إلى أن المديرية استعدت مسبقًا بتجهيز 59 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى تنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير وسائل النقل لطلاب قرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون أية معوقات.

