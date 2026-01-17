ضبط طالب إعدادية حاول تسريب امتحان العربي بالموبايل في المنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى لجان الشهادة الإعدادية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا اليوم السبت، ضبط أحد الطلاب أثناء محاولته تصوير ورقة امتحان اللغة العربية وتداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وجرى ضبط الطالب وتحريز الهاتف، مع تحرير محضر رسمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا هذا العام 119 ألفًا و301 طالب وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

من جانبه، أعلن صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الأول، وأن كافة اللجان شهدت انتظامًا تامًا.