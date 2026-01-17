إعلان

ضبط طالب إعدادية حاول تسريب امتحان العربي بالموبايل في المنيا

كتب : جمال محمد

12:46 م 17/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى لجان الشهادة الإعدادية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا اليوم السبت، ضبط أحد الطلاب أثناء محاولته تصوير ورقة امتحان اللغة العربية وتداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وجرى ضبط الطالب وتحريز الهاتف، مع تحرير محضر رسمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا هذا العام 119 ألفًا و301 طالب وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

من جانبه، أعلن صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الأول، وأن كافة اللجان شهدت انتظامًا تامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط طالب إعدادية حاول تسريب امتحان العربي تسريب امتحان العربي بالموبايل لجان الشهادة الإعدادية بمركز سمالوط محاولة طالب تصوير ورقة امتحان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
أخبار المحافظات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
أخبار مصر

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
أخبار مصر

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
السيسي يبحث تأمين احتياجات مصر من الغاز خلال صيف 2026
أخبار مصر

السيسي يبحث تأمين احتياجات مصر من الغاز خلال صيف 2026
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026