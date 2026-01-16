كتب- أحمد الجندي:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث يعقد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2026 بالقاهرة والجيزة غداً السبت 17 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن الهدف من نشر نماذج البوكليت هو تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد وتهيئتهم نفسيًا وتعليميًا للتعامل مع الامتحانات بشكل أفضل، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد أعلنت عن تطبيق حظر شامل وصارم على استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

محاور ورابط التسجيل في مؤتمر حقوق عين شمس 2026

تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية بداية من العام المقبل