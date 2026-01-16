إعلان

قبل عقدها غداً.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

03:18 م 16/01/2026
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (1)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (2)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (3)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (5)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (6)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (4)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (8)
    نماذج امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026 (7)

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث يعقد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2026 بالقاهرة والجيزة غداً السبت 17 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن الهدف من نشر نماذج البوكليت هو تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد وتهيئتهم نفسيًا وتعليميًا للتعامل مع الامتحانات بشكل أفضل، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد أعلنت عن تطبيق حظر شامل وصارم على استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

