"أكسيوس": ترامب ونتنياهو اتفقا في 23 فبراير الماضي على مهاجمة إيران

كتب : مصراوي

09:25 ص 04/03/2026

ترامب ونتنياهو

وكالات

قال موقع "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على مهاجمة إيران خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 23 فبراير الماضي.

كتب الموقع، نقلا عن مصادر، أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي سيجتمع مع مستشاريه في 28 فبراير.

وأوضح أن فرصة ضربهم كانت مغرية للغاية لكلا السياسيين لدرجة أنهما لم يستطيعا تفويتها.

ووصف الموقع هذه المكالمة الهاتفية بأنها نقطة تحول شكلت بداية الحرب مع إيران، والتي "غيرت الشرق الأوسط".

وفقا لبياناته، أمر ترامب وكالة المخابرات المركزية بالتحقق من المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التي سلمها نتنياهو، وبحلول 26 فبراير حصل على تأكيد بصحتها.

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إمكانية توجيه ضربات في تواريخ سابقة، لكنهما أجلتاها بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الظروف الجوية غير المواتية.

وأصدر ترامب الأمر النهائي لبدء العملية في الساعة 15:38 من يوم 27 فبراير بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كما أشارت مصادر في الأوساط الحكومية الأمريكية، فإن ترامب تعمد عدم التركيز على إيران في خطابه في الأيام الأخيرة قبل العملية، لتجنب إثارة شكوك خامنئي وعدم دفعه لتغيير خططه أو الانتقال إلى مكان آمن.

في الوقت نفسه، أوضحت المصادر أن نتنياهو كان يستعجل ترامب باستمرار، ساعيا لتوجيه ضربات لإيران في أسرع وقت ممكن، مدعيًا أن قادة المعارضة الإيرانية قد يتم اعتقالهم أو قتلهم من قبل السلطات في المستقبل القريب، الأمر الذي حرم الإدارة الأمريكية من الوقت الكافي لوضع تغطية إعلامية مناسبة للحملة، مما اضطر البيت الأبيض إلى شرح ضرورة الإجراءات ضد إيران بعد فوات الأوان.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بتهديدات صاروخية ونووية يفترض أنها صادرة من طهران.
وأسفرت الضربات على إيران عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وبعض الشخصيات الرئيسية الأخرى في قيادة الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن عملية رد واسعة النطاق، وفقا لروسيا اليوم.

