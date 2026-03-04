الجيش الأمريكي: الهجوم على إيران يتقدم أسرع من المخطط



قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأميرال براد كوبر، إن الهجوم على إيران يتقدم على الجدول الزمني المحدد له، مع استهداف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع في عمق البلاد، بينما ترد طهران بشن ضربات في أنحاء الخليج.

ودخلت الحرب يومها الخامس، بينما تواصل زعزعة الأسواق العالمية، وتسارع شركات الطيران والسياحة للتعامل مع أكثر من 20 ألف رحلة ملغاة، وتهرع الحكومات لإعادة رعاياها العالقين في الشرق الأوسط إلى أوطانهم.

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إنه بدأ موجة من الضربات تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية.

وفي إسرائيل، قال شهود إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم تحذيرًا من الصواريخ الإيرانية، وإن انفجارات قوية هزت المباني أثناء اعتراض الصواريخ.

قال كوبر، الذي يقود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته رئيس القيادة المركزية، إن ما تحقّق في الساعات الأربع والعشرين الأولى من قصف إيران ضمن عملية ملحمة الغضب يعادل تقريبًا مثلي ما حققته الساعات الأربع والعشرون الأولى من حملة الصدمة والترويع التي بدأت حرب العراق عام 2003.

وأضاف كوبر: "نرى أن قدرة إيران على ضربنا واستهداف شركائنا آخذة في التراجع، بينما قوتنا القتالية من ناحية أخرى آخذة في الازدياد تقييمي العام للعمليات هو أننا نسبق خطتنا".

تابع أن الدفاعات الجوية الإيرانية انهارت بشكل كبير، وإن أسطولها البحري لم يعد يمتلك سفنًا قتالية في الممرات المائية الرئيسية بعد غرق 17 سفينة، وإن أكثر من ألفي هدف في إيران قد تم قصفها.

وأضاف أن نحو 50 ألف جندي أمريكي يشاركون في العمليات، وأن المزيد من التعزيزات في طريقها إلى المنطقة.

وحدّد الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، هويات 4 من أوائل الجنود الذين قُتلوا في الحرب، فيما أشارت إدارة دونالد ترامب إلى أن تصعيد الصراع سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الأمريكية.

ولم يستبعد ترامب نشر قوات برية.

ومن بين 6 جنود أمريكيين لقوا حتفهم حتى الآن، كان الأربعة أعضاء في وحدة قوات الاحتياط التابعة للجيش في ولاية أيوا.

قال الجيش أمس الثلاثاء، إن الأربعة لقوا حتفهم يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أمريكية في ميناء الشعيبة بالكويت.

وقال البنتاجون، إن الأربعة تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما وكانوا يخدمون في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات الإمداد العالمية للجيش.

وحدد الجيش هويات الجنود الأربعة من قوات الاحتياط وهم:

- الكابتن كودي إيه. كورك (35 عاما) من ونتر هافن بولاية فلوريدا.

- السرجنت نواه إل. تيجنز (42 عاما) من بلفيو بولاية نبراسكا.

- السرجنت نيكول إم. أمور (39 عاما) من وايت بير ليك في مينيسوتا.

- السرجنت ديكلان جيه. كودي (20 عاما) من ويست دي موين بأيوا.

قال مصدر مطلع على خطة الحرب الإسرائيلية، إن الحملة كان من المقرر أن تستمر أسبوعين، وإنها تمضي بسرعة أكبر من المتوقع في تنفيذ قائمة أهدافها، مع التمكن من القضاء على قادة إيرانيين – بينهم المرشد آية الله علي خامنئي – في الضربات الأولى يوم السبت.

قال ترامب، يوم الاثنين، إن التقديرات الأمريكية الأولية كانت تشير إلى استمرار العملية من أربعة إلى خمسة أسابيع، وفقا للغد.