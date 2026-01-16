إعلان

شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم تُعلق

كتب : أحمد الجندي

02:15 م 16/01/2026
تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستي علي مبارك ومصطفى محمود التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أمس.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لمصراوي، أن الواقعة حدثت خارج أسوار المدارس وليس لها أي علاقة بالمدارس أو بالعملية التعليمية.

وأكد المصدر أن الحادث وقع بعد انتهاء الامتحانات بفترة كبيرة، حيث أخذ أحد الشباب سيارة والده دون علمه وقام بالاستعراض، ما أدى إلى اصطدامه بامرأة وأطفالها.

