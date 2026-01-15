إعلان

استعداداً للامتحانات.. مدير تعليم منشأة القناطر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية

كتب : أحمد الجندي

04:38 م 15/01/2026
    منشأة القناطر 2
    منشأة القناطر 3

عقد مروان غراب، مدير عام إدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بحضور عبد الخالق المصري، وكيل الإدارة، و محمد صدومه، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، و طارق صبحي، مدير التعليم الإعدادي، لمتابعة استعدادات امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2025/2026، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين.

وبحسب بيان، استعرض الاجتماع كافة الضوابط الخاصة بتجهيز لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث شدد "غراب" على ضرورة تواجد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل قبل موعد الامتحانات، لضمان توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التأكيد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان واتباع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

كما أكد مدير تعليم منشأة القناطر على أهمية التعاون بين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل طوال فترة الامتحانات، لضمان سير الأعمال بشكل منتظم وتوفير المناخ الأمثل للطلاب بعيدًا عن أي مشكلات أو معوقات تؤثر على أدائهم.

وأشار "غراب" إلى إنشاء غرفة عمليات خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، على أن تكون متصلة على مدار الساعة مع جميع اللجان، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تعيق العملية الامتحانية، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

تعليم منشأة القناطر الامتحانات لجان الشهادة الإعدادية

