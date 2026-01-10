إعلان

اليوم.. انطلاق امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج 2026

كتب : أحمد الجندي

06:30 ص 10/01/2026

وزارة التربية والتعليم

تنطلق اليوم السبت، 10 يناير 2026، امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين المقيمين في الخارج، وفق الجدول الزمني الرسمي المعتمد للعام الدراسي 2025/2026، وتأتي هذه الاختبارات كخطوة أساسية لتقييم مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت عن إتاحة أرقام جلوس الطلاب استعدادًا لانطلاق الامتحانات، مما يتيح لهم متابعة جداولهم الدراسية ومواعيد أداء الاختبارات بدقة وفق النظام المعتمد للطلبة بالخارج.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على أرقام الجلوس مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للطلاب المصريين في الخارج، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

امتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2026 امتحانات الترم الأول وزارة التربية والتعليم

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في
بالترددات... 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار
