اليوم.. انطلاق امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج 2026

تنطلق اليوم السبت، 10 يناير 2026، امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين المقيمين في الخارج، وفق الجدول الزمني الرسمي المعتمد للعام الدراسي 2025/2026، وتأتي هذه الاختبارات كخطوة أساسية لتقييم مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت عن إتاحة أرقام جلوس الطلاب استعدادًا لانطلاق الامتحانات، مما يتيح لهم متابعة جداولهم الدراسية ومواعيد أداء الاختبارات بدقة وفق النظام المعتمد للطلبة بالخارج.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على أرقام الجلوس مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للطلاب المصريين في الخارج، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

