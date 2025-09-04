التعليم تطلق منصة يابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي

كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع مسئولي شركة "سبريكس" اليابانية، لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، آليات عمل المنصة، والتي تتضمن إنشاء حسابات شخصية للطلاب والمعلمين، وطريقة عرض الدروس عبر المنصة وتفعيلها على الشاشات التفاعلية داخل الفصول، إلى جانب متابعة دور المعلمين في تقديم الجانب النظري ومساعدة الطلاب على التطبيق العملي، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

وأكد الوزير، أن التعاون مع شركة "سبريكس" يمثل نقلة نوعية تعكس حرص الوزارة على تقديم محتوى رقمي وبرامج تعليمية تفاعلية وفق أحدث المعايير العالمية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توسيع مجالات التعاون المصري – الياباني في العديد من المجالات بما يخدم تطوير المنظومة التعليمية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة اليابانية عن تقديرهم للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين التزامهم بتقديم حلول رقمية مبتكرة تمنح الطلاب تجربة تعليمية قائمة على التفاعل والإبداع، مشيدين برؤية الوزارة في دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية كخطوة استراتيجية لإعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

